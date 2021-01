Qui pour sauver le soldat Eurostar?...

Avec des restrictions sans précédent pour voyager entre le continent et Londres suite à la crise sanitaire, Eurostar recherche tous azimuts des centaines de millions d'euros.

Avec la pandémie et le fameux variant fort présent en terres britanniques, Eurostar souffre et c’est peu de le dire. La société n’est certainement pas la seule dans ce cas-là, mais son sauvetage est plus complexe que pour de nombreuses sociétés européennes de transports de personnes.