Record de passagers pour la SNCB en 2018

Depuis le mois de décembre 2018, la SNCB a en moyenne mis quotidiennement 200 trains supplémentaires sur son réseau. L'offre de trains a ainsi été élargie de 5,1% sur l'année écoulée. Plus de trains et par conséquent plus de voyageurs. La société des chemins de fer a transporté 243,9 millions de voyageurs en 2018. C'est 3,7% de mieux qu'un an auparavant et c'est surtout un record en la matière pour le rail belge qui affichait déjà une croissance robuste lors de l'exercice précédent (+3,6%).