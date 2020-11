Ryanair essuie de lourdes pertes en raison de l'effondrement du trafic aérien

La pandémie mondiale et l'effondrement du trafic aérien ont causé une perte de 197 millions d'euros à Ryanair au premier semestre de son exercice décalé.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair est tombée en territoire négatif au premier semestre de son exercice décalé à cause de l'effondrement du trafic aérien, conséquence de la pandémie de Covid-19.

La perte part du groupe atteint 197 millions d'euros, contre un bénéfice de 1,15 milliard d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires, de son côté, a plongé de 78%, à 1,18 milliard d'euros, "à cause de la chute de 80% du trafic", écrit la compagnie low cost dans un communiqué ce lundi.