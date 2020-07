SNCB et Infrabel accumulent 450 millions de pertes avec la crise

En plus du lourd impact de 400 millions pour la SNCB, Infrabel mise sur une perte de 47,7 millions en raison du coronavirus.

Une demande récurrente, mais aujourd’hui la patronne a des arguments supplémentaires, car la crise est passée par là. Pendant la crise du Covid-19, "la SNCB a pleinement rempli sa mission en tant que colonne vertébrale de la mobilité, au profit de l’économie du pays et des déplacements essentiels", a rappelé la patronne. La SNCB estime être la plus à même pour garantir une continuité de service. "En tant qu’opérateur historique, la SNCB peut se prévaloir des connaissances et de l’expérience requises pour l’ensemble du réseau", insiste-t-on à la SNCB.