Seuls six voyageurs sur dix sont satisfaits de la SNCB

Mais la ponctualité n’est pas le seul sujet d’agacement pour les utilisateurs. Plus de la moitié des personnes interrogées se plaignent également du prix du billet. À noter également: le niveau de satisfaction des clients en matière d’information – à la fois dans les gares, dans les trains et en ligne – a nettement baissé.

Accompagnateurs appréciés

Ces mauvais résultats sont une tuile pour la CEO Sophie Dutordoir. Lors d’une des rares interviews accordées à la presse, elle a déclaré ce week-end sur la chaîne flamande Canvas: "La priorité doit être accordée à la ponctualité des trains. Les clients doivent être traités et encadrés comme des rois, ils doivent pouvoir acheter leurs billets via tous les canaux possibles et être informés en continu sur le numéro du quai où se trouve leur train. Nous devons aussi faciliter au maximum les transports combinés train/vélo et voiture (partagée)/train. Nous devons assurer la sécurité et le confort à bord des nouvelles rames et le bon entretien des voies ferrées."