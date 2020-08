Signalisation: la SNCB passe commande auprès d'Alstom

Alstom a été choisi par la SNCB afin d’assurer l’étude, la fourniture et la mise en service des équipements de signalisation nationale et européenne ETCS de niveaux 1 et 2 sur 23 locomotives de type HLD77 appartenant à Infrabel, annonce ce jeudi le groupe français dans un communiqué. Le contrat de base s’accompagne d’une option pour l’équipement de 5 locomotives supplémentaires du même type.