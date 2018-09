Tram'Ardent construira le tram à Liège

Les travaux liés à la construction du tram à Liège devraient débuter en 2019. Et c'est le consortium Tram'Ardent qui a été désigné pour réaliser les travaux. La mise en service du tram liégeois est toujours prévue pour 2022.

Les Liégeois auront-ils un tram à l'horizon 2022 ? Le projet vient en tout cas d'être mis entre les mains du consortium Tram'Ardent et les travaux devraient démarrer début 2019 , a assuré Carlo Di Antonio (cdH), ministre wallon de la Mobilité.

Le conseil d'administration de l'OTW (le nouvel opérateur de transport de Wallonie qui regroupe les cinq TEC et l'ex-SRWT), s'est réuni ce mercredi, après le report de la réunion prévue le 11 juillet dernier.

Et, durant cette réunion, il a désigné le constructeur du tram liégeois. Deux consortiums restaient en lice: Mobiliège 2.0 du français Alstom Transport et Tram'ardent composé de sociétés du groupe Colas, du constructeur de matériel roulant espagnol CAF et de la financière DIF.