Transports à l'arrêt et interventions en pagaille à cause du vent

Les intempéries et les vents violents mettent la Belgique en alerte. Des centaines d'interventions sont répertoriées en Wallonie et une bonne partie des transports publics sont à l'arrêt en Flandre.

La circulation des trains a été interrompue dimanche vers 13h30 en Flandre orientale et occidentale ainsi qu'entre Anvers et la frontière néerlandaise à cause des vents violents qui poussent sur les voies de nombreux objets, a annoncé le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.



Les trains en circulation s'arrêtent aux gares les plus proches, a-t-il précisé. Par ailleurs, la gare de Bruges a été préventivement évacuée en raison du risque d'effondrement d'un immeuble voisin. Enfin, à la côte, le tram du littoral est lui aussi à l'arrêt et remplacé par des navettes de bus, a indiqué un porte-parole de De Lijn.