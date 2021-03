Uber accorde le statut de salariés à ses chauffeurs britanniques

Après cinq ans de bataille juridique et trois jugements identiques de la Cour suprême, la firme californienne de VTC est contrainte d'adapter son modèle économique au droit du travail britannique. Et le pire est peut-être encore à venir...

Concrètement, les chauffeurs d'Uber toucheront désormais un salaire minimum horaire de 8,72 livres (environ 10,12 euros ) après avoir accepté la prise en charge d'un client. Ce salaire minimum n'empêchera pas les chauffeurs d'avoir des revenus plus élevés s'ils réalisent un grand nombre de courses. En moyenne, les chauffeurs londoniens gagnaient jusqu'à présent 17 livres par heure à Londres et 12 livres dans le reste de l'Angleterre. Ils continueront de bénéficier d'une assurance gratuite, de congés maladie et de congés de maternité/paternité, qui ont été mis en place dès 2018.

Opacité entretenue sans complexe

Au-delà de la hausse des charges salariales, la principale menace pourrait porter sur la TVA. Jusqu'à présent, Uber laissait à ses chauffeurs la responsabilité de la facturation de la TVA, via leur structure d'auto-entrepreneur. Or, à moins d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 85.000 livres par an (environ 98.600 euros), ils n'étaient pas tenus de s'enregistrer et de facturer cette TVA. Les chauffeurs étant désormais des employés, la logique voudrait que la charge de cette facturation revienne à Uber dont les revenus dépassent très largement le plafond de 85.000 livres. Une TVA à 20% modifierait sensiblement l'attractivité d'un trajet avec Uber.