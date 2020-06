Uber et les taximen poursuivent leur passe d'armes

En droit, une action en cessation est conçue pour être des plus rapides, afin de faire cesser un abus, s’il a bien eu lieu. Dans le cas du dossier opposant la Febet (Fédération bruxelloise des taxis) à Uber , la rapidité se compte en années: depuis 2018. Et encore, la 9 e chambre de la cour d’appel de Bruxelles, qui se réunissait vendredi dernier pour prendre une décision à ce propos, a fait particulièrement vite.

Covid ou pas, Uber et la Febet se retrouveront devant le prétoire, du 11 septembre au 2 octobre , pour quatre audiences. Les avocats de chaque bord se sont d'ailleurs réjouis de la rapidité de cette fixation. C'est que l'affaire est d'importance. Objectif? Trancher sur ce que les taximen considèrent comme une concurrence déloyale dans le chef d’Uber , dont les chauffeurs travaillent sans licence de taxi. Uber avait obtenu gain de cause lors du premier procès.

Les deux parties en étaient restées là. Mais depuis, les avocats de la Febet ont expliqué avoir mené quelques recherches sur les statuts de l’ASBL Belgian PRA, installée rue Royale, à Bruxelles. Selon Maîtres Nicolas Ouchinski et Antoine Chomé , un huissier a été envoyé à cette adresse et n’a trouvé aucune plaquette indiquant l’existence d’une ASBL Belgian Platform rider association. "En mars, nous déposions des conclusions décrivant ce problème. Juste après, Uber déposait un changement de siège social, déplaçant celui-ci vers l’avenue Marnix", peste Me Ouchinski. Celui-ci voit derrière ce changement de siège une manœuvre dilatoire.

"Agilité extraordinaire"

Contacté par nos soins, Me Etienne Kairis, l'un des avocats d'Uber, n'a pas souhaité commenter. Toutefois, Uber affirmerait que ce changement d'adresse n'est que le fait de celui d'Intertrust, une entreprise dont l'une des activités est d'héberger des sièges sociaux, et qui n'a pas de lien avec Uber. Bref, rien que de très normal. Derrière ces controverses entre Uber et Febet se dessine un véritable jeu du chat et de la souris, qui devrait prendre fin à la prochaine rentrée judiciaire.