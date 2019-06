Un TGV italien entre Bruxelles et Milan?

Thello, filiale française de l'Italien Trenitalia, a déposé un avis au régulateur français ferroviaire en vue d'accéder dans un premier temps au réseau à grande vitesse entre Paris et Milan... puis à terme entre Bruxelles et Milan.

Sera-t-il bientôt possible de voyager entre Paris et Bruxelles à bord d'un TGV badgé Thello ? C'est une possibilité. La filiale française de l'entreprise publique italienne Trenitalia en a fait la demande au régulateur français du rail (Arafer).

"La société Thello a notifié à l'Arafer son intention d'exploiter, à compter de juin 2020, un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs entre Paris et Milan , utilisant les réseaux à grande vitesse français et italien", indique le régulateur sur son site internet.

Le document fait donc état d'une liaison aller-retour entre la gare de Lyon à Paris et Milan, et d'un développement ultérieur possible jusqu'à Bruxelles et entre Paris et Bordeaux. Pour l'heure, les Belges souhaitant se rendre en train à grande vitesse à Paris ont le choix entre le TGV (SNCF) ou Thalys (coentreprise 40% SNCB - 60% SNCF). Pour descendre dans le sud, seul le TGV permet de s'y rendre.