Un Villo! sur trois roulera en électrique

Changement de braquet pour Villo!. Le service de vélos de location en libre-service de JCDecaux va électrifier un vélo de son parc sur trois d'ici le printemps , soit quelque 1.800 vélos, suite à un accord signé entre l'entreprise et le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet.

En pratique, cette nouvelle flotte fonctionnera sur un système de "bring your own battery", soit de batteries portatives rechargeables en une à deux heures, via une connectique USB, pour une autonomie de 8 à 10 kilomètres, nous dit-on.