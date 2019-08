Un concurrent au Thalys entre en piste sur le trajet Bruxelles-Amsterdam

La débâcle du TGV Fyra qui avait donné à des frictions entre la SNCB et son homologue néerlandais NS n'est plus qu'un mauvais souvenir. Cherchant à rebondir après ce fiasco, les chemins de fer néerlandais se remettent en ordre de marche pour concurrencer le Thalys, la liaison ferroviaire TGV reliant Paris à Amsterdam via Bruxelles en 3 heures et 20 minutes.