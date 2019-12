Un des co-fondateurs d'Uber quitte le groupe sur fond de scandale

L'ancien patron et co-fondateur d'Uber, Travis Kalanick, va démissionner du conseil d'administration de l'entreprise le 31 décembre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la plateforme de réservation de voitures dans un communiqué. Accusé d'avoir encouragé des pratiques managériales douteuses et brutales , sur fond de sexisme et de harcèlement au travail, Kalanick avait déjà dû abandonner son rôle de directeur général du groupe en juin 2017.

En mars 2018, Kalanick avait annoncé la création d'un fonds d'investissement destiné à financer des projets à but lucratif et non lucratif. Baptisé "10100" ("ten-one-hundred"), ce fonds a vocation à investir dans les secteurs de l'immobilier, du commerce en ligne et dans des projets innovants en Chine et en Inde. Les projets à but non lucratif sont également menés à travers ce fonds, dans les domaines de l'éducation et de l'avenir des villes.