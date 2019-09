Un deuxième tunnel ferroviaire pourrait voir le jour à Bruxelles

D’après des documents du conseil d’administration d’Infrabel, qu’un vent favorable nous a fait parvenir, le gestionnaire de réseau projetterait de construire un deuxième tunnel ferroviaire le long de la jonction Nord-Midi . Aujourd’hui, aux heures de pointe, pas moins de 88 trains/h traversent le tunnel à 6 voies , inauguré en 1952, soit à peine moins que le maximum de 96. Le moindre problème survenant dans ce goulot d’étranglement provoque d’énormes retards. Le succès du chemin de fer et le développement du RER (Réseau express régional) obligent les responsables à a ugmenter la capacité de la jonction de 30 à 50%.

Pour la période 2020-2040, trois champs d’action sont explorés par Infrabel et la SNCB. Tout d’abord, la capacité de la jonction actuelle pourrait être augmentée en réduisant les croisements de voies et en améliorant la répartition des trains dans les tunnels. Ensuite, le nombre de trains utilisant les voies de contournement pourrait être augmenté. Mais à long terme, on parle de construire une nouvelle jonction souterraine.