Une carte de banque suffira pour embarquer dans un véhicule de la Stib

A partir de 2020, les voyageurs empruntant les métros, trams et bus de la Stib ne devront plus être en possession d'un titre de transport pour peu qu'ils disposent d'une carte de banque sans contact.

Dès l'année prochaine, il ne sera plus nécessaire d'acheter un ticket pour les usagers de la Stib disposant d'une carte de banque sans contact. Les véhicules de la société bruxelloise de transport en commun seront équipés d'un second lecteur dans ce but, a expliqué Brieuc de Meeûs, le patron de la Stib, au Soir. Ce lecteur pourra également encaisser les paiements des smartphones pourvus d'une application dématérialisant les cartes bancaires. Les voyageurs devront placer leur carte (de débit ou de crédit) ou leur téléphone contre le lecteur d'abord en embarquant et ensuite en débarquant, pour le décompte.