Une ligne ferroviaire de nuit entre Bruxelles et Malmö

Les trains de nuit seront-ils les grands gagnants du "monde d'après"? Avec la paralysie du transport aérien et son très lent redémarrage, d'autres moyens de transport pourraient retrouver certaines lettres de noblesse et présenter une nouvelle alternative crédible .

Le gouvernement suédois anticipe en tout cas cette future tendance. Il a mandaté son administration des transports pour acquérir du nouveau matériel roulant pour lancer une ligne ferroviaire de nuit entre la Suède et le continent européen . Cette nouvelle liaison devrait être opérationnelle dans un horizon de deux ans , selon le quotidien libéral Dagens Nyheter, qui cite le ministre des Finances suédois Per Bolund.

Selon l'administration suédoise des transports, Bruxelles, de même que Stockholm et Hambourg , qui seraient également desservies par la même ligne, offre le meilleur potentiel en raison des connexions qu'elles offrent vers d'autres destinations. Londres, Paris et l'Europe du Sud notamment, dans le cas de Bruxelles, analyse le quotidien.

Non rentables

Pour le ministre des Finances suédois, le train a fait les frais de la concurrence de l'aérien et particulièrement des vols à bas prix, qui se sont généralisés en Europe. Mais cette situation pourrait changer à la faveur des charges environnementales, qui vont peser de plus en plus lourd sur le transport aérien de courte distance.