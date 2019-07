Van Hool produit plus en Macédoine qu'en Belgique

Pour Van Hool, c’est une première: en 2018, le constructeur flamand d’autobus et d’autocars a produit davantage de véhicules en Macédoine que dans son siège historique de Koningshooikt, en province d’Anvers. Pas moins de 725 autobus sont sortis du site de Skopje, où travaillent 1.350 personnes (sur un total de 4.700) . C’est presque deux fois plus que dans l’usine lierroise.

La société Van Hool a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 558 millions d’euros (+ 6% par rapport à l’année précédente). Le bénéfice opérationnel a par contre reculé de 15% à 15 millions. En cause: l’affaiblissement du dollar. Mais l’usine belge du groupe a essuyé l’an dernier une perte de 850.000 euros. Le CEO Filip Van Hool l’explique par un accroissement des dépenses en recherche et développement, qui ont augmenté de 3 millions d’euros. "Le gros du bénéfice vient de Macédoine", admet le patron de Van Hool. Qui se veut néanmoins rassurant sur l’avenir du site anversois. "Je ne peux pas garantir la sécurité d’emploi, mais nous avons ici un ancrage local, nous restons un gros employeur et nous gardons un niveau d’activité et un centre de connaissance en Belgique."