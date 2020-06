Vers la fin des vérifications de passeports dans l'Eurostar

L'opérateur de trains à grande vitesse entre Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam a en effet annoncé que les billets et les passeports ne seraient plus vérifiés manuellement en gare de St Pancras, à Londres, à partir de mars 2021. En dehors de l'inspection des bagages, le passage aux douanes et la vérification des billets seront considérablement accélérés par une nouvelle technologie de reconnaissance faciale, qui identifiera chaque passager en 2,5 secondes. Avant de partir à la gare, les passagers pourront se prendre en photo et transmettre les informations de leur passeport, afin d'être automatiquement reconnus par les caméras intelligentes à leur arrivée en gare de St Pancras. Pour ceux qui ne disposent pas de smartphone, des guichets automatiques équipés d'appareils photo permettront de procéder à l'identification.