Vers une saisie de 300 camions chez Jost Group

La société de transport Jost Group ne réussit pas à sortir de l'affaire de "dumping social". Selon les informations de la "Dernière heure", le parquet fédéral veut saisir 300 camions de la flotte du deuxième plus gros transporteur routier du pays. Le parquet craint que le groupe n'ait pas redressé la barre et soit toujours en infraction.

Dix-neuf camions ont déjà été saisis, le parquet veut donc saisir 281 autres véhicules. Le groupe tente d'éviter cette saisie via un recours en justice.

Le travail des enquêteurs salué

"On ne peut que saluer le fait que la justice prenne maintenant des actions drastiques", lit-on dans un communiqué du BTB, le syndicat flamand des transporteurs. Il applaudit le travail des enquêteurs pour lutter contre les pratiques de concurrence illégale au sein du secteur. Pour lui, il est indispensable que des mesures soient aussi prises à l'échelle européenne. "Jost Group n'est sûrement pas l'unique transporteur qui souhaite de la sorte obtenir rapidement de l'argent.

Le syndicat indique avoir déjà publié trois "livres noirs" sur le dumping social et qu'un nouveau devrait suivre. "Nous toucherons là encore d'autres sociétés belges de transport."

En quoi consiste l'affaire Jost Group

Entre 2014 et 2016, le groupe aurait recruté plus de 1.100 chauffeurs d'Europe de l'Est. Ils travaillaient en Belgique, mais selon les conditions de travail appliquées dans leur pays d'origine.