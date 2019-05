Voilà à quoi ressembleront les futurs trams de la Stib

La Stib a présenté, ce mardi, en compagnie du roi Philippe, ses nouveaux trams, qui arriveront dès 2020 sur le réseau du transporteur public.

Pour répondre à la hausse constante de la fréquentation et continuer à renforcer son offre de transport, la Stib a commandé l’an dernier de nouveaux trams. Ces véhicules arriveront sur le réseau en 2020.

Une maquette grandeur nature de ce "tram nouvelle génération" a été inaugurée ce mardi en présence du roi Philippe sur la place Royale.

Vue en plein écran ©Stib

Ces nouveaux trams constituent une version moderne et stylisée des trams les plus récents circulant actuellement sur le réseau. Tout comme pour les futurs métros M7, le design des trams est inspiré du style Art Nouveau.

Les nouveaux véhicules, plus spacieux et confortables, offriront de larges portes et un plancher bas intégral. Tout a été conçu pour faciliter l’accès du véhicule aux personnes à mobilité réduite et améliorer circulation et confort des voyageurs.

Parmi les équipements prévus on retrouve notamment deux espaces multifonctionnels pour les personnes en chaise roulante et les poussettes, des sièges plus confortables pour les trajets plus longs, des strapontins, de grands écrans d’information reprenant les schémas de lignes, un éclairage LED indirect, un système de refroidissement d’air performant, des bogies souples afin de réduire au maximum les vibrations…

Ils seront disponibles en version courte de 32m et longue de 43m, offrant respectivement 182 et 256 places, dont 47 et 65 places assises.

Vue en plein écran ©Stib