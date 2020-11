Zen Car va être vendue en trois pôles d'activités

Les difficultés de Zen Car avaient été précipitées par la crise du coronavirus , mais quelques mois plus tôt, la société avait déjà tiré la conclusion selon laquelle elle n'arriverait pas à la rentabilité dans les relations des entreprises aux particuliers (B2C). "En Belgique, la voiture de société est une institution. La Belge a vraiment du mal à se résigner à passer à l'autopartage. Le taux d'utilisation reste trop bas et il n'y a aucun incitant fiscal", nous avait alors déclaré Laurent Carion , le CEO de Zen Car.

Trois offres

En réalité, la société a pu être découpée en trois pôles d'activités et le mandataire de justice a reçu une offre pour chaque pôle. La première offre concerne l'activité B2B et elle émane de GS Drive , un acteur luxembourgeois déjà actif dans ce secteur d'activité en France et au Luxembourg. Il s'agit de bornes et de voitures placées dans des entreprises, comme c'est notamment le cas au Decathlon d'Evere . GS Drive reprend 15 clients existants et un employé qui s'occupera du redéploiement de ce volet de l'activité.

La deuxième offre émane de PitPoint (Groupe Total) et porte sur les 29 bornes électriques réparties dans Bruxelles. PitPoint rachète en réalité le droit d'exploiter les bornes. "Je suis content, car PitPOint est celui qui avait le plus de chances de faire quelque chose de ces bornes à Bruxelles", a expliqué Tibault le Hardÿ.

Enfin, le logiciel et les ordinateurs devaient être repris par une troisième société qui, la veille de son offre ferme, a fait faux bond pour une question de timing. Cela n'a pas découragé Laurent Carion, le CEO de Zen Car, et son associé, qui ont décidé de remettre une offre et qui vont donc reprendre la marque Zen Car, l'équipe en place, le logiciel et des ordinateurs. Invité à se prononcer par la présidente de la chambre des requêtes en réorganisation, Laurent Carion a fait connaître son intention de faire tourner ce volet de l'activité sur fonds propres pendant un an aux côtés de son associé, avant de lancer une augmentation de capital dans un an. Il a également précisé qu'il avait déjà 5 investisseurs à ses côtés pour réussir cette augmentation de capital, avant d'ajouter qu'il avait déjà quelques clients prêts à signer avec lui.