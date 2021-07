Accord entre FedEx et les syndicats: il y aura finalement 157 licenciements secs à Liège

Un accord est intervenu entre les organisations syndicales et Fedex, qui avait annoncé son intention de supprimer 671 emplois dans son hub aérien de Liège.

Selon l'accord obtenu entre les représentants syndicaux et l'américain FedEx, le nombre de licenciements secs dans le hub de Liège sera divisé par quatre par rapport aux annonces qui avaient été faites précédemment. On passe ainsi de 671 à 157 licenciements. Ce qui marque la fin de la phase d'information et de consultation de la procédure Renault, a indiqué, ce jeudi, la Centrale nationale des employés (CNE) dans un communiqué.

"Au fil des négociations et de l'acharnement des délégations, les lignes ont bougé et la direction a ajusté son plan." Anne-Marie Dierckx Secrétaire permanente CNE

Le 19 janvier dernier, la direction de TNT-FedEx avait annoncé sa volonté de faire de Paris-Charles De Gaulle son hub principal et de licencier ainsi 671 travailleurs à Liège (Liege Airport). La direction avait, en outre, annoncé la modification des conditions de travail de 861 membres du personnel. Une annonce qui avait suscité des mouvements de grogne de la part des travailleurs, soutenus par les organisations syndicales.

Par ailleurs, des motions de soutien aux travailleurs et à leurs familles avaient été votées par les conseils communaux de diverses communes, comme Liège, Seraing ou Flémalle, ainsi que par le conseil provincial de Liège.

Les lignes ont fini par bouger

"Depuis la terrible annonce, le conseil d'entreprise s'est réuni tous les 15 jours. Les organisations syndicales ont mis à profit ces réunions pour analyser la situation, contrer les arguments de l'employeur et faire des propositions alternatives dans le but de sauver l'emploi, pérenniser l'activité à Bierset et veiller à ce que la réorganisation reste soutenable pour le personnel. Au fil des négociations et de l'acharnement des délégations, les lignes ont bougé et la direction a ajusté son plan", précise Anne-Marie Dierckx, secrétaire permanente CNE.

Le plan n'entrerait pas en vigueur avant mars 2022.

"Par ailleurs, nous avons obtenu que l'entreprise revoie aussi sa copie quant aux modifications des contrats", poursuit Anne-Marie Dierckx. "Malheureusement, 376 contrats seront quand même impactés négativement au lieu, toutefois, des 861 initialement prévus. Quant au nombre de contrats impactés positivement, il augmentera de 124 unités. On passe ainsi à un impact positif pour 335 personnes au lieu de 211".

La négociation du volet social doit débuter en septembre. Le plan n'entrerait pas en vigueur avant mars 2022.

Minimiser les impacts sur le personnel

Du côté de la direction de FedEx, on confirme l'accord avec les partenaires sociaux sur un plan industriel ajusté pour le hub aérien de Liège. Un plan qui est présenté comme minimisant les impacts sur le personnel, tout en maintenant la compétitivité du réseau aérien intégré de FedEx en Europe.

"Liège sera un élément stable et essentiel de notre infrastructure stratégique en Europe, aujourd'hui et dans le futur." FedEx

"Le plan comprend une série de mesures et une augmentation des volumes traités au hub aérien de Liège, entraînant une réduction significative des licenciements potentiels par rapport aux plans initiaux présentés en janvier. Cela entraînera également une réduction du nombre de contrats affectés négativement. Un certain nombre de contrats connaîtront finalement une certaine amélioration", précise-t-on chez FedEx.