Bientôt une guerre des prix dans le vélo cargo?

Avec des prix fort élevés, le vélo cargo est encore souvent jugé trop cher. Mais les choses changent avec Decathlon et son longtail ou l'américain Rad Power Bikes.

Dans l'univers des vélos cargo électriques qui arpentent de plus en plus les rues des villes européennes, "le longtail" a une place de choix dans le cœur des familles. Ces vélos, au cadre allongé, permettent de transporter jusqu'à trois enfants à l'arrière sur leur selle.

La tendance est confortée par un boom du vélo électrique et un manque de pièces qui ont tendance à créer de la rareté sur le marché du vélo électrique, et donc de maintenir les prix élevés.

La donne pourrait néanmoins c hanger avec l'arrivée de Decathlon sur ce segment porteur . La chaîne de magasins de sport vient de lancer son longtail en France, après en avoir distillé quelques photos ces derniers mois. Son prix est de 2.700 euros. Quelques heures après avoir été mis en ligne, le vélo n'était déjà plus disponible .

Rad Power Bikes

Rad Power Bikes, qui opère en Europe depuis Utrecht, est le plus grand vendeur de vélos électriques d'Amérique du Nord. La société est active sur l'entrée de gamme dans le vélo électrique et a déjà levé pour plus de 300 millions de dollars en tout, même si elle reste peu connue chez nous.