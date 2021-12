CFE veut coter Deme, l'action bondit de 10%

La décision prise par CFE de se séparer de sa filiale Deme pour la coter séparément en bourse fait écho à une série de plus en plus longue d'opérations du même acabit annoncées ces derniers temps. On pense au géant américain General Electric, qui va se scinder en trois sociétés distinctes, à son compatriote Johnson & Johnson qui entend sortir de son giron ses produits de grande consommation, à l'allemand Thyssenkrupp, qui entend faire de même avec sa filiale hydrogène, ou encore au japonais Toshiba, qui va créer deux nouvelles entreprises en plus de sa structure actuelle.

Des exemples qui, à chaque fois, concernent des conglomérats pressés de maximiser la valeur de leurs activités pour les actionnaires. Car, pour beaucoup d'investisseurs et analystes qui peinent parfois à cerner la complexité de ces larges structures, ces scissions permettent d'offrir davantage de lisibilité et de cohérence en créant de véritables "pure players". Des acteurs plus agiles et mieux armés pour faire face aux changements à l'œuvre dans nos économies, comme la digitalisation ou la transition énergétique.

C'est sans doute ce qui explique le succès des spécialistes des véhicules électriques, comme Tesla, mais aussi Rivian ou Lucid Motors, dont les valorisations boursières dépassent de loin celles de leurs concurrents traditionnels dans le secteur automobile. C'est peut-être aussi ce qui amène des géants technologiques de plus en plus voraces à changer de nom pour refléter le lien entre leurs activités diverses, comme Facebook avec Meta, Google avec Alphabet ou désormais Square rebaptisé Block.