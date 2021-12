CFE veut coter DEME, l'action gagne plus de 10%

"Étant donné que DEME et CFE opèrent sur des marchés et des segments géographiques différents, avec chacune des priorités stratégiques distinctes, le conseil d’administration estime qu’il est dans l’intérêt de toutes ses parties prenantes de passer à l’étape suivante et de scinder le groupe en deux", lit-on dans un communiqué.

Bouclage à l'été 2022

L’objectif est de boucler la transaction durant l’été 2022. Dès ce moment, CFE sera un groupe industriel centré sur quatre métiers : la promotion immobilière, la construction, les installations techniques et le rail. Le groupe sera actif en Belgique, au Luxembourg et en Pologne.

DEME, 90% de la valeur de CFE

"Il s'agit d'une décision surprenante" aux yeux de Kepler Cheuvreux. D'autant plus que "les activités de construction n'étaient pas susceptibles d'être abandonnées d'une manière ou d'une autre". En se basant sur la capitalisation boursière et les mesures de valorisation, le broker estime la valeur d'entreprise de DEME à plus de 2 milliards d'euros et celle de CFE à 250 millions.