Deux PME belges coiffent les grands dans un appel d'offres Infrabel

Daxi et CML Industries viennent de remporter, contre de gros acteurs du secteur, deux contrats pour un total de 7,2 millions d'euros auprès d'Infrabel.

Les contrats portent sur 18 engins de voies innovant pour un total de 7,2 millions d'euros. Du matériel qui sera donc "Made in Belgium".

C'est ainsi que deux PME wallonnes, CML Industries à Libramont et Daxi à Jumet, ont coiffé sur le poteau les grands du secteur et gagné deux appels d'offres spécifiques lancés à l'échelle européenne. Si Infrabel ne précise pas qui sont les "perdants", on pourrait penser à des entreprises comme les Français de Geismar, aux Autrichiens de Plasser & Theurer, ou encore aux Suisses de Matisa. Des entreprises dont les effectifs se comptent en centaines, voire en milliers de personnes. Le contrat du jour va porter les effectifs de CML à 25, soit une augmentation de 7 personnes. Daxi emploie une dizaine de personnes.