Euronav dans le rouge, mais optimiste

Contrairement à ce que l’envolée des prix de l’énergie et du fret maritime pourrait suggérer, Euronav a connu un troisième trimestre difficile. Le spécialiste mondial du fret pétrolier a essuyé une perte de près de 106 millions de dollars , confirmant un piètre premier semestre. Sur les neuf premiers mois de l’année, sa perte atteint en effet 266,6 millions de dollars, contre un bénéfice de plus d’un demi-milliard en 2020.

Pas de surprise

Cela n’a toutefois pas surpris les marchés. Luuk van Beek, analyste actions chez Degroof Petercam, évoque des "chiffres trimestriels globalement en ligne avec les attentes" . Contrairement aux containers ou au vrac sec (minerais, céréales…), les tarifs de fret pétrolier ont chuté cette année . Pour le troisième trimestre, Euronav évoque un tarif moyen de 9.000 dollars par jour pour les supertankers (d’une capacité d’environ 300.000 tonnes) sur le marché, contre 42.000 dollars un an plus tôt.

La demande de fret pétrolier reste limitée par une consommation mondiale de brut inférieure à 2019 et les réductions de production de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). C’était déjà le cas l’année dernière, mais Euronav et ses concurrents avaient profité de la demande des investisseurs. Lorsque les prix du pétrole ont chuté, ils ont fait le plein et loué des tankers comme lieu de stockage. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les prix du pétrole pour livraison future étant inférieurs au cours actuel.