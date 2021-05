Henri Poupart-Lafarge, CEO d'Alstom: "Il faut que dans 5 à 10 ans, le transport ferroviaire devienne l’évidence"

"Le rail doit devenir le choix préféré et non plus subi des passagers", estime Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, qui veut transformer l'offre par l'innovation.

La fusion entre Alstom et Bombardier Transport n'aura que des effets positifs pour les deux usines et les deux centres de R&D belges du groupe, relève son PDG.

Le rachat par le groupe français Alstom du canadien Bombardier Transport le 29 janvier dernier s'est traduit par un changement de dimension significatif pour le géant du matériel ferroviaire, devenu n°2 mondial. En Belgique, les usines Bombardier à Bruges et Alstom à Charleroi sont devenues sœurs. De passage en Belgique, Henri Poupart-Lafarge, le président-directeur général du groupe Alstom, souligne en interview qu'il n'y aura aucune rationalisation. Au contraire...

Qu’implique pour les deux usines belges, Alstom à Charleroi et Bombardier à Bruges, l’intégration de Bombardier Transport dans le groupe Alstom?

Ce qui se passe en Belgique est représentatif de ce qui se passe dans le monde. L’acquisition de Bombardier Transport se justifie par notre volonté de compléter notre couverture géographique et notre portefeuille technologique. Et c’est parce que les deux entreprises sont complémentaires qu’on peut les marier et ainsi doubler le portefeuille et la capacité industrielle. Il y a très peu de redondances, ce qui en fait l’intérêt tactique par rapport au but stratégique. C’est exactement la situation en Belgique, où Alstom dispose désormais de l’ensemble des activités du groupe: à la fois le matériel roulant, à Bruges, la signalisation et la traction, à Charleroi, ainsi que des activités de maintenance. Et nous sommes présents dans les trois Régions du pays. Le but est de pouvoir servir au plus près nos clients opérateurs, comme la SNCB, Infrabel, la Stib et le TEC, avec des forces d’ingénierie et d’exécution.

N°2 sur le marché mondial du matériel ferroviaire Avec un chiffre d'affaires combiné de 14 milliards d'euros suite au rachat de Bombardier Transport, Alstom est désormais n°2 mondial derrière le Chinois CRC.

Il faut être proche de nos clients à la fois durant l’exécution du contrat et durant toute la vie de notre matériel. Parce que le matériel ferroviaire, ce n’est pas quelque chose que l’on vend puis qu’on oublie pendant 40 ans. C'est bien le but global de la fusion avec Bombardier qui se retrouve dans votre pays avec une sorte de mini-Alstom avec toutes nos capacités. Ceci dit, la Belgique va aussi bénéficier de l’expertise et des compétences globales du groupe, sinon cela n’a pas d’intérêt. Ce même type d’organisation se retrouve à Singapour, au Mexique, au Brésil, dans beaucoup d’endroits du monde désormais grâce à l’addition de Bombardier, qui détenait un morceau du puzzle, et d’Alstom, qui en avait un autre. Au départ, c’était de la théorie sur le papier; aujourd’hui, cela fait 100 jours que la fusion a été réalisée et cela prend forme dans la pratique, ce qui est extrêmement satisfaisant.

Les deux usines belges vont donc collaborer?

Elles opèrent dans des activités différentes, mais Bruges va bénéficier de l’ensemble du réseau d’Alstom, et Charleroi également. Il y aura des services communs. Cela élargit aussi les possibilités de carrière pour nos collaborateurs, qui pourront aller d’une activité et d’un site à un autre. Et il y aura peut-être de la traction de Charleroi qui sera montée dans des trains à Bruges. C’est la notion de complémentarité. On ne se trouve pas dans une situation de chevauchement, avec deux usines identiques. Ce seront des collaborations horizontales.

"Quand on me demande si je vais faire des rationalisations, je réponds non, précisément, car nous avons voulu intégrer Bombardier pour bénéficier de sa couverture géographique."

Le plan de transformation lancé à Bruges en janvier ne sera pas modifié?

Tout est confirmé, parce qu’il y a un ensemble de voitures et de trains à livrer à la SNCB. Notre stratégie industrielle diffère de celle qu’on trouve dans la construction automobile: nous sommes une industrie très éclatée dans le monde, pour être au plus proche de nos clients. Quand vous achetez une voiture, cela vous importe peu qu’elle soit construite à droite ou à gauche, tandis que dans le ferroviaire, les clients sont dans les usines: ils définissent leurs trains avec nous. Ce n’est pas du tout le même marché. Quand on me demande si je vais faire des rationalisations, je réponds non, précisément, car nous avons voulu intégrer Bombardier pour bénéficier de sa couverture géographique. Il faut travailler pour avoir la même qualité et les mêmes technologies dans toutes nos usines. Il y a un gros effort à fournir sur les processus, les outils, les méthodes et les compétences. Nous devons former les équipes à l’excellence Alstom.

Il y a beaucoup de R&D à Charleroi, cela va donc continuer…

Au-delà de la proximité géographique, je dois ajouter pour Charleroi qu’il s’agit d’un centre d’excellence mondial sur un certain nombre de technologies clés dans la signalisation et la traction. Il y a là une importante activité de R&D. C’est un centre clé pour l’ERTMS, le système de signalisation européen en cours de déploiement dans de nombreux pays, et aussi pour la traction qui, avec le digital, est un des deux moteurs de l’environnement. La signalisation permet d’augmenter l’efficacité des réseaux en gardant une sécurité parfaite et permet d’obtenir, à réseau constant, un trafic plus élevé. Tandis que la traction est la clé pour les économies sur la consommation d’énergie.

"Alstom engage 12 personnes par mois pour le site de Charleroi, en ciblant l’ingénierie et les métiers techniques."

Pas de changement en vue pour ces deux centres?

Non, ou plutôt si, dans le sens d’un renforcement. À Charleroi, Alstom a signé récemment des partenariats sous forme de chaires universitaires dans les domaines des systèmes critiques, avec l’UCLouvain, et de l'électronique de l'énergie, avec l’Université de Mons. Nous développons une relation durable et structurelle avec elles, ce qui nous permettra d’être partie prenante de cours ou d’exercices et d’attirer chez nous des doctorants. Nous avons par ailleurs relancé de manière intensive les recrutements: Alstom engage 12 personnes par mois pour le site de Charleroi, en ciblant l’ingénierie et les métiers techniques.

Vous êtes devenu n°2 mondial du matériel ferroviaire: n’était-ce pas aussi un des objectifs de la fusion?

Ce n’est pas une fusion où nous sommes obsédés par la taille de l'entreprise. S’il fallait parler d’obsession, on pourrait dire que nous sommes obsédés par une taille critique sur chacun de nos marchés. C’est cela, l’idée. Et il se trouve que par l’addition de ces tailles critiques par marché, nous arrivons en effet à une dimension importante. Là où la taille globale compte, c’est sur les efforts de R&D. Je crois que la course de vitesse que nous menons aujourd’hui dans notre industrie, c’est la course à l’innovation.

"Il nous faut innover constamment pour répondre aux besoins de toutes les autorités mondiales qui veulent verdir la mobilité, donc privilégier le transport ferroviaire."

Quelle innovation?

L’innovation est un mélange de taille (il faut avoir les moyens et les ressources) et de proximité avec les marchés innovants (nous sommes dans les infrastructures, nous n’innovons pas hors sol, il y a tout un écosystème avec les clients opérateurs). L’innovation est un des trois piliers stratégiques d'Alstom. Il nous faut innover constamment pour répondre aux besoins de toutes les autorités mondiales qui veulent verdir la mobilité, donc privilégier le transport ferroviaire, à la fois en termes d’attractivité pour les passagers et d’externalités positives (limiter les émissions de particules et le bruit, développer la recyclabilité des matériaux…). Il y a des ambitions fortes en mobilité que partagent tous les États et qui, depuis des années, ont du mal à être atteintes, il faut l’avouer: l’innovation est un des facteurs clés pour y arriver.

Comment voyez-vous le futur du rail d’ici 20 ans?

Le rail restera le rail. En revanche, la grande différence résidera dans son attractivité. Il faut que le rail devienne le choix préféré et non pas un choix subi. Deux personnes très différentes, le maire de Bogotá et le ministre des Transports de Singapour, m’ont dit tous deux la même chose à ce propos. Pour le maire de Bogotá, un transport public qui marche bien est celui dans lequel vont les riches. À ses yeux, c’est cela, le défi. Et le ministre singapourien m’a dit exactement la même chose: le métro est l’endroit où doit se rencontrer toute la société, selon lui, aussi bien l’ouvrier qui habite dans des dortoirs que les cadres supérieurs. C’est une belle image. Et cela commence aujourd’hui, avec les jeunes qui prennent davantage le train. Il faut améliorer l’expérience passager, la performance environnementale et l’efficacité, afin que tout le monde prenne le métro volontiers et s’y sente à l’aise, que ce soit fluide, qu’il n’y ait aucun souci de ponctualité et de sécurité… Il faut que dans 5 à 10 ans, le transport ferroviaire devienne l’évidence.