L'Autorité de la concurrence autorise la fusion entre les ports d'Anvers et Zeebrugge

L'Autorité belge de la concurrence (ABC) a approuvé la fusion de fait entre le port d'Anvers (Havenbedrijf Antwerpen) et celui de Zeebrugge (la Maatschappij van de Brugse Zeehaven), créant une entreprise portuaire intégrée (Haven van Antwerpen-Brugge/Port of Antwerp-Bruges), a-t-elle annoncé lundi.

L'instruction du gendarme de la concurrence portait notamment sur l'impact de la concentration sur les marchés de concessions portuaires et des services de port généraux et spécifiques pour les containers, le bulk fluide et le cargo ro-ro (roulier).