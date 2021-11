La Belgique en quête de 5.000 chauffeurs routiers

En Belgique, 50% des chauffeurs routiers ont plus de 50 ans, indique-t-on à l'UPTR.

La Belgique manque de chauffeurs routiers. La profession n'attire plus, notamment à cause des conditions de travail. Lancée en 2020, la campagne "En route vers l'aventure" vise à pourvoir les postes vacants.

Il manque 400.000 chauffeurs routiers en Europe. Une étude du cabinet britannique Transport Intelligence (TI) avance que cette pénurie atteint aujourd’hui un seuil critique et risque de peser sur les prix du transport.

Tous les pays sont concernés, mais la Pologne semble la plus affectée, avec un déficit de plus de 120.000 conducteurs, contre 60.000 en Allemagne et 15.000 en Espagne.

"Cette pénurie va malheureusement suivre une croissance exponentielle notamment du fait que nous avons dans le secteur une moyenne d'âge catastrophique." Michaël Reul Secrétaire général de l'UPTR

En Belgique, Michaël Reul, secrétaire général de l'UPTR, chiffre cette pénurie à quelque 5.000 chauffeurs. "Cette pénurie va malheureusement suivre une croissance exponentielle notamment du fait que nous avons dans le secteur une moyenne d'âge catastrophique." La moitié des chauffeurs belges a plus de 50 ans, en effet.

Conditions de travail

Mais il n'y a pas que cela. Outre cette population vieillissante, l'étude relève aussi que le métier n'attire plus du fait notamment des mauvaises conditions de travail et des salaires trop bas. Pour Michaël Reul, la question salariale ne se pose pourtant pas en Belgique où chaque chauffeur perçoit un salaire net mensuel de 2.500 euros.

"Le métier reste compliqué à concilier avec une vie de famille, mais il offre de plus en plus de flexibilité, un salaire attrayant et un accès à des camions qui sont des petits bijoux de technologie."

2.500 euros Chaque chauffeur belge perçoit un salaire net mensuel de 2.500 euros.

Le grand transport international a toutefois quasi disparu de Belgique au profit de sociétés de l'Est. Désormais, un chauffeur s'éloigne de 500 km au maximum. "On voit ainsi des chauffeurs prêts à patienter des heures au port d'Anvers, certains séduits par le transport urbain qui permet d'être plus tôt chez soi. D'autres sont passionnés par les semi-remorques ou les transports exceptionnels."

Un effet Brexit inattendu

Si, hier, de nombreux employeurs regardaient du côté de l'Europe de l'Est pour recruter leurs chauffeurs, la donne a changé. Les affaires de dumping social sont passées par là, et puis, il y a eu le Brexit.

Après avoir des années durant attiré sur son sol les transporteurs de l'Est, le Royaume-Uni a renvoyé tous ces routiers chez eux suite au Brexit. "Des chauffeurs sont ainsi rentrés au Portugal, en Pologne et en Roumanie où au fil du temps le gap salarial s'est réduit. Ils sont désormais contents d'y être et d'y rester."

"Nous n'avons pas encore les problèmes d'approvisionnement comme au Royaume-Uni, mais vu la pression actuelle, il ne faudrait qu'un petit grain de sable pour arriver à la même situation." Michaël Reul Secrétaire général de l'UPTR

Quant à la crise sanitaire, elle est vue comme une opportunité. "Nous avons vu beaucoup de personnel de l'horeca se réorienter dans le transport."

Des transport plus chers

Upply, un acteur de la digitalisation du secteur, entrevoit une répercussion de la pénurie de chauffeurs sur les prix du transport routier. Pour Luis Gomez, président de XPO Logistics Europe, interrogé dans le Financial Times, cette hausse est attendue dans les 18 prochains mois.

"Assurément, ce qui est rare est cher", renchérit Michaël Reul, qui ajoute que les entreprises de transport vont redevenir "les reines". "On va pouvoir livrer où on veut, quand on veut et au prix qu'on veut. Fini de nous demander un jour à 17h de livrer deux palettes pour le lendemain."

Néanmoins cette pénurie pourrait déboucher sur d'autres problèmes. "Nous n'avons pas encore les problèmes d'approvisionnement comme au Royaume-Uni, mais vu la pression actuelle, il suffirait d'un petit grain de sable pour y arriver."

Opération séduction