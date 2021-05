La France veut lancer des trains de nuit vers Bruxelles

Dans les années qui viennent, le gouvernement français envisage de développer une série de liaisons de trains de nuit nationales et internationales. Dans un rapport rédigé à cet égard, le nom de Bruxelles apparaît à plusieurs reprises. In train de nuit Bruxelles-Lille-Lyon-Bourg-Saint-Maurice serait une option.

Pour la première fois depuis plus de trois ans, jeudi dernier, un train de nuit a fait la liaison entre Paris et Nice , sur la côte d'Azur. "Ce n'est qu'un début", a tweeté le ministre français des Transports Jean-Baptiste Djebbari. "Mon objectif d'ici 2030 est d'avoir une dizaine de trains de nuit ", a-t-il laissé entendre.

Le gouvernement français a également comme ambition de faire partir des trains de nuit de Bruxelles et de Paris vers Berlin et Vienne. Après avoir été quelque peu éclipsés, les trains de nuit semblent faire leur grand retour. Ces derniers mois, différentes initiatives ont été annoncées concernant des trains de nuit au départ et vers Bruxelles, portant sur des destinations qui, aujourd'hui, semblent intéresser la France. Sous peu, on devrait voir apparaître des lignes Bruxelles-Liège-Berlin (Moonlight Express), Ostende-Bruxelles-Berlin-Prague-Varsovie (European Sleeper) ou encore l'Ostende Vienne Orient Experoence (OVOE), un train de nuit qui, en hiver, roulerait vers l'Autriche et, à partir de l'été 2022, vers la Suisse et l'Italie.