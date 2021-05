La SNCB lance un "Flex-abo" adapté au télétravail

Le télétravail qui s’est imposé durant l’épidémie de coronavirus a eu un impact majeur sur le nombre de navetteurs de la SNCB qui, actuellement, est toujours inférieur de 50% à la normale . Et la donne devrait changer de façon structurelle .

Pour tous ces travailleurs, un abonnement standard n’a plus vraiment de sens et n’est plus intéressant. La SNCB a donc introduit un abonnement de train flexible, le "Flex abonnement", destiné à ceux qui vont deux à trois fois par semaine au bureau. Un projet pilote pour 6.000 à 7.000 employés sera lancé le mois prochain, l’idée étant de déployer la formule à partir de 2022 pour tous.