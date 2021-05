La SNCB va déployer des trains à réservation vers la Côte

Un test pilote aura lieu les 5 et 6 juin prochains. S'il est concluant, une partie des trains "beau temps" va disparaître au profit de trains à réservation pendant l'été qui seront systématisés.

C'est une grande première pour la SNCB. Il va désormais être possible, sous-réserve du succès d'une expérience pilote, de réserver son voyage vers la Côte pendant l'été .

La réservation coûtera un euro par personne en plus du prix habituel des tickets.

Il s'agit en fait d'une partie des trains "beau temps" qui seront remplacés et systématisés pendant les grandes vacances. Dans le détail, 20 trains directs par jour: 10 allers et 10 retours seront proposés à la réservation les week-ends pendant les grandes vacances et 4 allers-retours le seront pendant la semaine.