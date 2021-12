Le personnel navigant de Brussels Airlines en grève ce lundi

Non-respect des temps de repos, équilibre vie professionnelle-vie privée mis à mal, combinaisons de vols trop exigeantes… Les travailleurs de Brussels Airlines se sentent malmenés depuis des mois et mènent régulièrement des actions pour tenter de convaincre la direction d' ajuster leurs conditions de travail . "La crise sanitaire a durement touché le secteur de l'aviation. Les travailleurs du secteur avaient accepté des réductions de salaire et ont augmenté leur productivité, mais la direction de Lufthansa n'applique toujours pas les accords signés il y a un an", dénoncent les syndicats dans un communiqué.

Conditions de travail difficiles

Assez symbolique également: le personnel travaillait auparavant à Noël ou au Nouvel An, "maintenant, c’est les deux". Tout ceci alors que tous ces nouveaux horaires et mesures de flexibilité s’accompagnent d’une "forte baisse de pouvoir d’achat", dénonce Lebbe. "Voilà ce qui arrive quand on impose des conditions de travail sans les négocier: on arrive à des blocages", ajoute-t-il.