Les passagers lésés à la suite des grèves chez Ryanair indemnisés après trois ans

Les passagers lésés des grèves qui ont paralysé en 2018 les vols de Ryanair vont enfin être indemnisés. Un accord est intervenu entre Test Achats et la compagnie low cost.

Tous les passagers belges concernés par les grèves de 2018 chez Ryanair vont être indemnisés. Un accord est en effet intervenu entre la compagnie et Test Achats.

Concrètement, ils bénéficieront d'un bon d'achat d'une valeur comprise entre 250 et 400 euros (en fonction de la distance de leur vol annulé ou retardé). Les frais supplémentaires ("réacheminement", hébergement à l'hôtel, frais de taxi et autres frais liés aux annulations ou aux retards) pourront également être réclamés directement à Ryanair.

Les clients lésés bénéficieront d'un bon d'achat d'une valeur comprise entre 250 et 400 euros (en fonction de la distance de leur vol annulé ou retardé).

Pour rappel, la compagnie avait été affectée les 25 et 26 juillet, 10 août et 28 septembre 2018 par des actions menées par les syndicats afin de forcer Ryanair a respecter les lois sociales et les standards des pays d'activité.