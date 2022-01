Les trottinettes partagées, ce nid à licornes

Le secteur de la micromobilité s'emballe à nouveau avec de fortes valorisations. Les acteurs multiplient leurs services pour grandir et accroître leur expertise.

Elles vont et elles viennent, elles sont garées plus ou moins correctement, mais certainement pas systématiquement, les trottinettes partagées sont devenues un élément de la mobilité en ville. Derrière cette réalité, on trouve des levées de fonds spectaculaires. La dernière en date est celle de Bolt. La société, qui se veut d’abord une plateforme de mobilité, a levé 628 millions d’euros ce mardi.

Bolt, qui fait dans les trottinettes, les voitures et les scooters partagés ou encore la livraison de nourriture et de biens, s'est donné pour mission de "bannir un maximum de trajets en voiture personnelle", une constante dans le secteur. Tout ceci lui permet d’afficher une valorisation folle de 7,4 milliards d’euros. Une valorisation encore plus impressionnante quand on sait que l’entreprise est loin d’être seule sur ses créneaux.

Mais Bolt grandit vite. Elle a par exemple lancé en pleine pandémie des magasins Bolt Market de livraison de produits à domicile. La société indique "déjà exploiter des dizaines de magasins dans dix pays d'Europe. Grâce à ce nouvel investissement, Bolt accélérera rapidement son expansion en 2022 et prévoit d'avoir des centaines de magasins opérationnels d'ici la fin de l'année". En Belgique, de nouveaux services sont ainsi prévus en 2022, mais Bolt ne précise pas lesquels.

Acteurs encore nombreux

Rien qu’à Bruxelles, on trouve pour les trottinettes partagées les sociétés suivantes: Bird, Voi, Dott, Lime, Tier, Pony ou les acteurs locaux de Poppy (D'Ieteren). Ceci sans compter les acteurs qui ne font pas dans la trottinette, comme les vélos partagés Billy ou les scooters de Felyx ou Go Sharing.

Bird est cotée à New York. Sa capitalisation boursière est de 1,3 milliard de dollars. Elle a néamoins fondu de 40% depuis un an.

La valorisation des Allemands de Tier s'affiche à 2 milliards de dollars depuis octobre dernier et leur levée de fonds de 200 millions de série D.

En fait, les valorisations des acteurs de la micromobilité peuvent connaître de sacrées montagnes russes. Lime avait été valorisée à 2,4 milliards de dollars début 2019 et ne l'était plus qu'à 400 millions de dollars en pleine première vague du covid.

Les acteurs opèrent désormais dans plusieurs villes belges. Voi annonçait mardi s’attaquer à la ville de Namur et ce n'est qu'un des derniers épisodes en date.

Les sommes astronomiques sont en fait à la hauteur des attentes des analystes. McKinsey avait estimé dès 2019 que la micromobilité avait le potentiel de devenir un marché mondial de 300 à 500 milliards d’euros, un chiffre qui tient compte de l’énorme boom du vélo.

La pandémie aurait même eu un effet booster sur le potentiel du marché de la micromobilité, qui a été revu à la hausse de 5 à 10% par McKinsey. Selon une enquête de la firme, 12% des répondants placent les trottinettes électriques comme moyen de micromobilité préféré.

Trajets à pied

La question reste de savoir dans quelle mesure les compagnies de micromobilité aident déjà vraiment à la mobilité propre en ville. La donne est moins claire. Une étude suisse (ETH Zurich) récente a montré que de nombreux trajets effectués en trottinette partagée à Zurich étaient auparavant réalisés soit à pied, soit en transport public. Toujours selon cette étude, les vélos et trottinettes privés aideraient davantage à remplacer les trajets en voiture.

D'un autre côté, les données de plusieurs opérateurs de trottinettes partagées tendent à démontrer que leurs services complètent bien les transports en commun. Une combinaison des deux types de moyen de transport offre en effet un maillage des villes des plus intéressants. L'intégration tarifaire avec trajets en mobilité partagée et transports en commun est une étape évidente de l'évolution de ce type de services.

Les sociétés de mobilité partagée ont d'ailleurs clairement gagné en maturité. Elles travaillent de plus en plus systématiquement avec les autorités locales et soignent l'aspect durable de leurs activités.

Aspect durable

Dott par exemple insiste sur le fait que ses produits sont réparés au maximum. La société est en pleine transition aussi sur le plan opérationnel pour remplacer ses vans par des vélos cargos électriques. "Le dernier modèle de trottinettes électriques de Voi – qui est présent à Namur – est composé de 30 % de matériaux recyclés et a une durée de vie de cinq ans, soit 26.000 km", détaille-t-on chez Voi.

"Il y a de moins en moins d’acteurs. Certains principaux se dégagent. Le niveau de R&D, de qualité des opérations et d’expertise est de plus en plus élevé." Henri Moissinac Cofondateur de Dott

Les trottinettes Dott de première génération lors du lancement à Bruxelles ont ensuite été déployées à Rome avant de connaître une troisième ville (Varsovie). "Il y a de moins en moins d’acteurs. Certains principaux se dégagent. Le niveau de R&D, de qualité des opérations et d’expertise est de plus en plus élevé", nous expliquait Henri Moissinac, cofondateur de Dott.