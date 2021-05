Retour vers le futur pour le train de nuit

Très populaire dans le passé, le train de nuit se refait une place dans le paysage de la mobilité. Pour de bon?

On les appelle Nightjet, European Sleeper ou Moonlight Express. Les trains de nuit ou les projets de trains de nuit font leur grand retour en Belgique. Poussés dans le dos par une volonté de voyager plus responsable, l'engouement est palpable.

C'est ÖBB, la SNCB autrichienne, qui a frappé la première avec le retour d'un Bruxelles-Vienne depuis plus d'un an. Fermé pour cause de pandémie ses "Nightjet" viennent de reprendre du service. Pour sa liaison vers Bruxelles, ÖBB travaille avec la SNCB qui "fournit non seulement la locomotive pour le parcours sur le territoire belge, mais également les accompagnateurs et les conducteurs de train", nous détaille-t-on à la SNCB. "Nous vendons également les billets pour ce trajet."

C'est un classique des trains de nuit. On change de conducteurs en cours de trajet pour que les coûts n'explosent pas d'une part et pour avoir des conducteurs avec l'expertise des territoires d'autre part.

Pour 2022, deux nouvelles sociétés, les Néerlandais d'European Sleeper (Bruxelles – Amsterdam – Berlin – Prague) et les Belges de Moonlight Express (Bruxelles-Liège-Berlin) ambitionnent de venir en Belgique. Un dernier projet de la société O.V.O.E. (Ostende-Vienne-Orient-Expérience) de l'entrepreneur Kristof Blomme veut également relancer les trains vers les stations de ski autrichiennes en hiver et à les faire rouler vers la Suisse et l'Italie en été.

La France a également des trains de nuit vers Bruxelles dans ses cartons. Mais ce projet ne devrait pas voir le jour l'année prochaine.

Réponse d'Infrabel en août

Les différentes demandes de sillons pour 2022 devaient être introduites chez Infrabel pour le 12 avril dernier. Très favorable à ces trains de nuit, le gestionnaire du réseau se penche maintenant sur la faisabilité de ces demandes. Moins de trains circulent la nuit que le jour, même si les trains de marchandises aiment aussi la nuit. En journée certains axes sont à saturation, comme la fameuse jonction Nord-Midi à Bruxelles.

Cependant, cela ne veut pas dire pour autant que ces sillons seront si simples à délivrer. En effet, Infrabel profite de la nuit pour réaliser ses travaux quand les trains ne circulent pas. Comme Infrabel a pris un certain retard sur l'entretien de l'infrastructure, le gestionnaire du réseau est en phase de rattrapage et de nombreux travaux doivent avoir lieu.

Cela veut aussi dire qu'une autorisation pour la période mi-décembre 2021 à mi-décembre 2022 devra être renouvelée chaque année en fonction du programme des travaux d'Infrabel. La bonne nouvelle, c'est que les demandes pour la Belgique semblent surtout concerner le début et la fin de parcours, et donc en début de soirée ou de matinée, plutôt que le cœur de la nuit, ce qui est plus facile à accorder.

Savoir-faire autrichien

En Europe, c'est ÖBB qui a véritablement relancé le train de nuit vers l'ouest. Très populaire au siècle dernier, l’essor des lignes TGV le long de la façade Atlantique et de l'aviation low cost a mis à l'arrêt l'essentiel de ces lignes en Europe de l'Ouest.

Comme nous le rappelle Frédéric de Kemmeter, observateur et blogueur ferroviaire, en 2015, la Deustche Bahn décidait d'arrêter ses City Night Line déficitaires. ÖBB croit alors dans le potentiel de ces trains de nuit et saute dans la brèche et reprend du matériel et des créneaux aux Allemands.

"Le public a souvent moins de 30 ans, est écolo et aime le 'slow travel'."" Frédéric de Kemmeter Observateur et blogueur ferroviaire

La suite est une success-story avec des trains de nuit vers Bruxelles, Amsterdam, Hambourg, Berlin, Munich, Zurich, Milan, Venise, Livourne, Rome ou Split. L'Autriche profite de cette activité pour démontrer un certain savoir-faire, une marque de fabrique autrichienne saluée par Greenpeace. Le train de nuit devenant un ambassadeur du pays.

"Les trains de nuit sont clairement dans l'ambiance actuelle, le public a souvent moins de 30 ans, est écolo et aime le 'slow travel'. Il est plus difficile de convaincre des gens qui prennent l’avion avec l'habitude d'un certain confort d'aller à six dans une cabine avec des couchettes", détaille de Kemmeter.

Nuit d'hôtel sur rail

Ce concept, les Autrichiens l'ont bien compris. Ils ont donc décidé de fournir aussi un service haut de gamme de trains-lits. Une sorte d'hôtel sur roues qui permet de transformer le trajet en train en première nuit d’hôtel des vacances. Ce sont souvent ces places qui trouvent preneurs en premier lieu avec des prix plus élevés et un service au cordeau avec un petit déjeuner totalement à la carte.

"Ne pas négliger le service, c'est vraiment mon conseil aux nouveaux arrivés sur ce marché", insiste d'ailleurs de Kemmeter qui a déjà pris plus de 50 fois le train de nuit dans sa vie.

L'offre d'ÖBB est bien segmentée entre du low cost assis, des trains avec couchettes en milieu de gamme et du haut de gamme avec lits.

Mais l'aviation reste en embuscade. Le low cost, Ryanair en tête, a d'ailleurs aussi connu des années fastes avant la pandémie. Les intérêts des gouvernements sont à ce titre contradictoires, alors qu'ils veulent sauver leurs compagnies aériennes et leurs aéroports tout en poussant le train.

Endormi, le temps passe vite

Frédéric de Kemmeter regrette que trop de passagers comparent encore les heures de trajets entre les trains de nuit et l'avion. Car quand on dort, le temps passe vite.

La France a récemment décidé de bannir les vols domestiques qui peuvent être remplacés par un voyage existant en train de moins de 2h30. Allrail, l'association des nouveaux entrants du marché ferroviaire estime que l'on pourrait passer aux trajets de quatre heures et tout bonnement bannir les avions qui décollent et atterrissent entre 16h30 et 9h30, s'il existe une alternative par train de nuit.

C'est toute la question de la plus-value écologique du train de nuit. Le risque est que, malgré l'augmentation des offres, ces trajets n'en remplacent pas d'autres sur route ou par avion.

Cependant, les trains ont beaucoup d'arguments, notamment le fait de s'arrêter dans de nombreuses villes souvent non desservies par l'aviation, alors qu'un avion ne va que d'un point A à un point B. L'Europe a fait de 2020, l'année du rail. Évidemment, la pandémie tombe mal, mais elle a aussi initié chez certains une volonté de voyager autrement. Ce qui se passe à l'est de l'Europe pourrait inspirer le reste du continent.

Si les trains de nuit avaient complètement disparu du paysage belge, ils restent très présents à l'est de l'Europe. Dans ce contexte, certains acteurs y tirent leur épingle du jeu.

Les Tchèques de RegioJet, une compagnie privée de bus et de trains, peuvent se targuer d'avoir transporter plus de 10 millions de passagers en 2019 par train sur de longues distances. C'est d'ailleurs RegioJet qui est le partenaire de l'European Sleeper, ce qui donne du corps au projet néerlandais.

"Il y a trop de freins à l’arrivée de nouveaux acteurs" Pour l’association des nouveaux entrants ferroviaires Allrail, si certaines compagnies arrivent à tirer leur épingle du jeu, il y a encore trop de freins à l’entrée pour que de nouveaux acteurs, hors opérateurs historiques du ferroviaire, puissent s’attaquer au marché du train de nuit. Selon Nick Brooks, secrétaire général d’AllRail, "les droits pour avoir accès au réseau ferroviaire (sillons) sont trop chers. Par exemple, Flixtrain, filiale de Flixbus, voulait, avant la pandémie, faire un Paris-Nice. Ils ne l’ont pas fait, car les sillons étaient trop chers. Il y a un conflit d’intérêts. C’est assez interpellant que ce soit la SNCF qui propose maintenant ce Paris-Nice." Pas d'Expedia du train Un autre défi pour ces nouveaux acteurs est d’atteindre les clients potentiels. Il n’existe pas dans le train, comme dans l’aviation, de plateforme tierce de ventes de tickets ou de comparateurs comme Skyscanner ou Expedia. "Un client européen a les marques des compagnies ferroviaires imprimées dans la tête depuis son enfance. S’il veut acheter un ticket de train, il ira à la gare ou sur l’application de l’opérateur historique. Il faut faire quelque chose pour que dans le volet commercial, tous les tickets de toutes les compagnies soient proposés", dit-il. Il cite en exemple la Norvège, où l’on a décidé que cet avantage historique était déloyal. Un système de ce type existe aussi en Finlande et au Royaume-Uni. Chaque fois qu’un ticket d’une autre compagnie est acheté, l’opérateur reçoit un "fee" de 5%. Pas beaucoup d’offre de matériel Nick Brooks regrette aussi le coût du matériel roulant pour les trains de nuit. Selon lui, trop peu de sociétés sont actives dans la fourniture de rames pour les trains de nuit. Il explique que Siemens est quasi seule dans ce segment pour le matériel neuf (avec une société roumaine). Il estime donc que les trains de nuit proposés par Siemens "sont 30% trop chers" à cause du manque de concurrence. Il regrette aussi "l’absence d’un véritable marché du leasing du train comme dans l’aviation". Finalement, ce qui est peut-être le plus important pour ces nouveaux acteurs, c'est qu'il faut absolument que les coûts soient prévisibles et essentiels pour le capital privé.