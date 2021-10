Thalys reprend des couleurs et prépare son mariage avec Eurostar

L'idée est de permettre d'augmenter la capacité de transport de 7,5% dans les rames ( 28 sièges en plus) "sans diminuer, voire en augmentant le niveau de confort", nous dit-on chez Thalys. Les nouvelles rames, qui seront déployées progressivement dans les prochaines années, proposent aussi 15% de place en plus pour les bagages .

Il y aura la possibilité de prendre son vélo à bord, sans devoir le démonter , une première pour Thalys. Deux "vélos entiers" pourront ainsi embarquer sur chaque rame RubY dans un espace dédié, alors qu'actuellement les vélos devaient être démontés et emballés pour voyager sur Thalys.

Arrivée à point nommé

Cette nouvelle rame, qui amène son lot de nouveautés à bord, arrive alors que la société franco-belge tourne à 80% de son offre normale (d'avant la pandémie) avec, actuellement, 19 allers-retours Bruxelles-Paris par jour . "Le taux d'occupation dépend des jours, mais, actuellement, nous sommes à plus de 80%", explique Bertrand Gosselin, CEO de Thalys.

"Nous sommes sur notre trajectoire. Le trafic revient bien et fort, surtout en cette période de vacances scolaires", dit Gosselin. "Pour autant, on ne sort pas indemnes d’une période de 18 mois atone en activité. Même en restant sur notre trajectoire, la situation financière de l’entreprise va rester tendue pendant deux ou trois ans", détaille le patron qui voit le retour au niveau pré-covid avant la fin 2023.

Thalys, qui va encore perdre de l'argent en 2021, espère redevenir profitable dès l'année prochaine . Le financement de 120 millions d'euros vise "à la fois à sécuriser 2021 et 2022 et à accompagner notre développement", ajoute Bertrand Gosselin.

Sauts de puce

Les discussions belges sur une taxe pour les vols de courtes distances sont du pain béni pour le CEO de Thalys. Il y voit d'abord, "un signal donné à l'ensemble de la population que l’ on ne peut plus continuer comme avant ", dit-il.

Ce genre de taxe sur les vols s'applique tout particulièrement aux destinations Thalys et Eurostar depuis Bruxelles, comme Londres, Cologne ou Paris. Et le CEO de rappeler que sur un axe comme Bruxelles-Paris, Thalys "a raflé quasi tout le marché" , mais qu'il y a, par contre, des choses à faire pour favoriser ce transfert modal sur Bruxelles-Amsterdam ou Paris-Amsterdam.

Projet Green Speed

Un temps en pause, les discussions sur la fusion entre Eurostar et Thalys ont repris de plus belle. Le projet Green Speed est à nouveau sur les rails et a pour ambition de voir le jour dans les deux à trois ans.