Une filiale de D'Ieteren lance une plateforme "freemium" de mobilité pour PME

Le modèle "freemium" s'invite dans le monde des RH et de la mobilité . C'est Mbrella, la start-up issue du studio Lab Box de D'Ieteren Auto, qui se lance dans le domaine. La société proposait déjà une plateforme ressources humaines (RH) de gestion de mobilité flexible en entreprises depuis plus d'un an et comptait une centaine de clients.

Mais la start-up s'est rapidement aperçue qu'il y avait un manque sur le marché pour des sociétés de plus petites tailles, or "le sujet est extrêmement chaud et les secrétariats sociaux nous ont confirmé qu'il y avait de plus en plus de demandes de ce type de sociétés", nous détaille Amaury Gerard, CEO de Mbrella.