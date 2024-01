Le moment Yaka! de... Bénédicte Meurens (Meurens Natural)...

Le "moment Yaka!" est un moment de déclic entrepreneurial, qui a bouleversé une trajectoire, modifié une vision et boosté l’ambition de celui qui l'a vécu. Six entrepreneuses et entrepreneurs belges racontent leur moment Yaka! à L’Echo.

Diversification des clients

Meurense Natural opte alors, en 2010, pour une diversification vers les extraits de céréales naturelles. "Jusqu’en 2008, nous étions exclusivement en bio, avec une clientèle essentiellement composée de petites et moyennes entreprises. La tendance à un étiquetage et des procédés plus naturels, plus propres, était en train d’émerger, et de grandes entreprises venaient trouver, avec un intérêt pour nos ingrédients, mais sans la volonté de faire du bio pour autant."