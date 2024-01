Le moment Yaka! de... Sébastien Leempoel (Greenomy)...

Le "moment Yaka!" est un moment de déclic entrepreneurial, qui a bouleversé une trajectoire, modifié une vision et boosté l’ambition de celui qui l'a vécu. Six entrepreneuses et entrepreneurs belges racontent leur moment Yaka! à L’Echo.

"Cela a complètement changé mon orientation professionnelle et ma perception de l’importance des valeurs." Sébastien Leempoel est co-fondateur de BeClimate Hub et COO de Greenomy, une scale-up bruxelloise qui propose des services et outils logiciels de mesure, de publication et d'amélioration de la durabilité des entreprises.

Son moment Yaka! remonte à 2020, dans une entreprise précédente – Riaktr. "Suite à des facteurs extérieurs, mais aussi à des erreurs de gestion, j’ai dû annoncer à des membres de mon équipe qu’on allait les licencier. Nous avons commencé par prévenir ceux qui allaient rester de ce qui se passait, et ensuite, j’ai dû convoquer, un par un, des membres dévoués, qui performaient bien, sur qui on comptait et qui comptaient sur nous, pour leur annoncer qu’on était obligé de les licencier."

Les valeurs remises en question

Que génèrent ces moments durs? "C’est le genre de moments qui – même en ayant le rôle facile de celui qui garde son job – génèrent beaucoup d’émotions et une sérieuse remise en question: quel est le sens de ce qu’on fait? Pourquoi rompre la confiance vis-à-vis de gens qui font tout ce qu’ils peuvent et doivent? Est-ce que l’on se sépare d’eux en respectant nos valeurs, et finalement... quelles sont nos valeurs?"

"Depuis deux ans et demi, je me concentre uniquement sur des entreprises et projets à impact positif." Sébastien Leempoel COO de Greenomy

Ce que Sébastien Leempoel a gardé de son moment Yaka! ? "Cela a complètement changé mon orientation professionnelle. Depuis deux ans et demi, je me concentre uniquement sur des entreprises et projets à impact positif. Parce que le sens est devenu plus important que les actions au quotidien. C'est ma perception de l’importance des valeurs (personnelles et de l’entreprise) qui a changé. Les valeurs, c’est toujours un sujet très 'soft' ou qui inspire peu, voire qui ennuie tout le monde. Mais elles sont fondamentales."

Si demain, vous devez licencier la moitié de votre équipe, vous le ferez différemment? "Au niveau de la prise de décision, certainement. Je pense avoir tout fait pour rester fidèle à mes valeurs au moment d’annoncer les mauvaises nouvelles, mais cela reste un épisode marquant et j’espère ne jamais le revivre. Reste que quand on est entrepreneur, on s’expose à ce genre de situations, cela fait partie de nos responsabilités, et il faut être prêt".

Être contraint de licencier peut servir de nouveau départ? "Bien sûr. Mais le plus dur est que les licenciements sont souvent la conséquence de décisions prises au niveau du management – erreurs ou mauvaises orientations stratégiques. Mais c’est là que le sens de l’entreprise prend toute son importance", conclut Sébastien Leempoel.

