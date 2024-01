Le moment Yaka! de... Sebastien de Halleux (Matchday & Saildrone)...

Le "moment Yaka!" est un moment de déclic entrepreneurial, qui a bouleversé une trajectoire, modifié une vision et boosté l’ambition de celui qui l'a vécu. Six entrepreneuses et entrepreneurs belges racontent leur moment Yaka! à L’Echo.

"Seul au milieu de l'océan, j'ai réalisé que les possibilités sont immenses". Dans cette première vidéo, Sebastien de Halleux raconte son moment "Yaka!". Le serial entrepreneur belge au succès international qualifie cet épisode de sa vie de moment de "déséducation".

"J’ai traversé l’Océan Pacifique à la voile, en 2012. Je me suis rendu compte, perdu au milieu de l’océan, que nous sommes insignifiants à l’échelle de planète, et que nous savons très peu de choses sur ces océans qui m’entouraient alors."

Le moment Yaka! de... Sebastien de Halleux (Saildrone)

"J’ai réalisé que l’on ne connaissait que très peu de choses sur le monde qui nous entoure. Ce moment a été à la genèse de Saildrone, un projet de quantification de la planète en passant par une meilleure compréhension de l’océan", raconte celui qui a été pendant cinq ans le COO de l’entreprise, basée dans la baie de San Francisco, et qui cartographie et étudie les océans avec ses bateaux autonomes.

"Après des milliers d’années, on peut penser qu’il n’y a plus d’innovation à réaliser dans un domaine. Et puis d’un coup, passer à une vitesse supérieure." Sebastien de Halleux

Champ des possibles

Ce moment Yaka! a-t-il donc été un moment d’humilité? "Oui", répond Sebastien de Halleux. "Au fur et à mesure que l’on avance dans la vie, on réalise que beaucoup de choses que l’on croit connaître à notre échelle, sont en fait minuscules comparées au champ des choses que l’on ne connaît pas. Le champ des possibilités, que l’on s’imagine très réduit, est en fait gigantesque – il y a de très nombreux terrains sur lesquels rien n’a encore été inventé."

"Dans le domaine maritime par exemple, il suffit de regarder les bateaux de l'America’s Cup, qui planent sur leur foil à des vitesses incroyables, pour se rendre compte qu’après des milliers d’années, on peut penser qu’il n’y a plus d’innovation à réaliser dans un domaine. Et puis d’un coup, passer à une vitesse supérieure."

"Il faut ouvrir les yeux, et retourner aux premières sources des grands ingénieurs et des grands scientifiques, qui étudiaient la nature pour comprendre comment améliorer le sort de l’humanité." Sebastien de Halleux

Ouvrir les yeux

Y a-t-il donc encore plein de possibilités à explorer pour entreprendre? "Tout à fait", assure Sebastien de Halleux. "Être seul dans l’océan est un moment de grande solitude, mais aussi un rappel que la nature est une source d’inspiration. Elle l’a toujours été, mais peut-être pas toujours au niveau business. Je pense qu’il faut revenir, au 21e siècle, à cette idée qu’il y a énormément à apprendre de la nature, que beaucoup de solutions dont nous avons besoin sont en réalité autour de nous. Il faut ouvrir les yeux, et retourner aux premières sources des grands ingénieurs et des grands scientifiques, qui étudiaient la nature pour comprendre comment améliorer le sort de l’humanité, dans quelque dimension que ce soit."

