Le "moment Yaka!" est un moment de déclic entrepreneurial, qui a bouleversé une trajectoire, modifié une vision et boosté l’ambition de celui qui l'a vécu. Six entrepreneuses et entrepreneurs belges racontent leur moment Yaka! à L’Echo.

"Mes moments Yaka! sont des chutes après lesquelles je me suis relevé pour réapprendre à courir, et à courir mieux". Yves Delatte a tenu à nous raconter deux échecs en guise de moment Yaka! Ces deux épisodes "ont changé la manière dont j’approche le business et m’ont aidé à arriver là où j’en suis aujourd’hui", nous a-t-il confié.

Le moment Yaka! de... Yves Delatte (Sonaca)

La claque du "comment"

Yves Delatte est aujourd'hui le CEO du groupe Sonaca, fleuron aéronautique wallon, leader mondial dans l’aérostructure – la conception et fabrication des carrosseries d’avion. Mais sa trajectoire entrepreneuriale n'a pas commencé dans l'aéronautique. "La première claque est arrivée quand j’étais chercheur chez Glaverbel. Je cherchais à transformer la plaque de verre qui se trouve devant les téléviseurs en haut-parleurs, pour faire coïncider le son et l’image – et y incorporer de la valeur ajoutée. Une très belle idée et un brevet déposé, sauf que l’idée est arrivée deux ans trop tard", se souvient le CEO.

Lire aussi Sonaca signe le plus gros contrat de son histoire avec Airbus

"Le prix des téléviseurs avait tellement baissé que le surcoût pour mon innovation a rendu son déploiement impossible. J’ai réalisé à ce moment-là que le monde technique (mes études d’ingénieurs) nous donne le 'quoi', mais pas le 'comment', c’est-à-dire la manière d’aborder le marché. Marketing, finances, stratégie étaient des trous béants pour moi. J’ai alors décidé de quitter le monde de la recherche pour plonger dans celui de la consultance."

Vue en plein écran ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

"En Belgique, l'humilité de reconnaître qu'un échec est une possibilité d'apprentissage, n'est pas assez présente." Yves Delatte CEO de Sonaca Group

La claque du "pourquoi"

Et la deuxième claque? "Chez McKinsey, justement. Nous travaillions pour une grande institution financière basée en Belgique, en vue d'y déployer le 'lean management' (une méthode de gestion des organisations qui se veut plus légère et plus efficace, NDLR). Je croyais avoir élaboré une méthode béton qui recoupait tous les objectifs et qui aurait pu être un grand succès. Sauf que mon idée s'est fait démolir par le comité de direction de cette institution financière. Je n'avais pas pris en compte une troisième facette: le 'pourquoi', qui a trait aux motivations personnelles, aux raisons du changement, aux agendas politiques des interlocuteurs. C'était un vrai angle mort pour moi, alors que cela fait partie inhérente du business. Pour être un bon manager, il faut comprendre et maîtriser les trois facettes, le 'what', le 'how' et le 'why'."

"La leçon de cette histoire, c'est que tout échec est bon à prendre. En Belgique, l'humilité de reconnaître qu'un échec est une possibilité d'apprentissage, n'est pas assez présente", conclut Yves Delatte.