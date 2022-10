Les 8 freins à la croissance des futurs champions belges

La galère du recrutement, la difficulté de trouver des fonds au-delà d'un certain montant et de bien s'entourer, autant de d'écueils auxquels les entrepreneurs qui se rêvent en leader de leur secteur sont confrontés. Dans le cadre de son initiative Yaka!, L'Echo a tenté de faire l'état des lieux de ces problématiques et de partir des témoignages du terrain pour les comprendre et trouver des pistes de solution.