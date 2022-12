Yaka! | "Faire plein de petites erreurs permet de trouver la meilleure solution", Sébastien Lebbe (Wooclap)

Sébastien Lebbe est l’invité de Yaka!. Entrepreneur de l’EdTech, il a cofondé il y a 7 ans Wooclap, une plateforme éducative pour dynamiser les auditoires universitaires.

Est-on plus fragile lorsqu’on grandit trop rapidement? Cette question est celle, récurrente, du colosse aux pieds d’argile. Alors que de nombreuses entreprises tech réduisent depuis novembre leurs équipes, Sébastien Lebbe et ses cofondateurs ont choisi une croissance forte et maîtrisée.

Pendant la période de l’épidémie de COVID, les entreprises de la tech ont engagé en masse. La baisse des revenus et le renchérissement de la dette a mis un frein soudain à cette période de faste, avec des licenciements massifs chez les géants du numérique. Chez Wooclap, scale-up belge qui propose une solution de sondage et questionnaire en ligne et en temps réel pour les élèves et professeurs, l’embauche s’est faite dans la mesure.

"On vise une croissance forte, mais pas à n’importe quel coût." Sébastien Lebbe Cofondateur de Wooclap

"Je préfère essayer de faire le maximum avec les ressources dont je dispose plutôt que de recruter à tour de bras", explique Sébastien Lebbe au micro de L’Echo. "On vise une croissance forte, mais pas à n’importe quel coût. Cela veut dire qu’on a, parfois, tendance à aller trop lentement, pour ne pas prendre de risques inconsidérés."

Transmission réduite des savoirs et savoir-faire, perte de la culture d'entreprise, mauvaise intégration des nouveaux collaborateurs, gestion de ressources humaines insuffisantes, les écueils d'un recrutement de masse sont importants et peuvent fragiliser les start-up et scale-up qui relèvent le challenge. Challenge qui, pourtant, s'avère essentiel pour soutenir la croissance accélérée des jeunes pousses.

Wooclap semble avoir trouvé jusqu'à présent son équilibre, avec plus d’un million et demi de professeurs qui utilisent leur plateforme, dans quelque 150 pays de par le monde.

Yaka! Le podcast

L'esprit Yaka!, c'est oser voir grand pour son business. Ce podcast vous propose de faire connaissance avec huit jeunes entrepreneurs et entrepreneuses qui ont de l'ambition et ne connaissent pas de frontière.

Abonnez-vous à Yaka! sur votre plateforme d'écoute favorite

Yaka! est une initiative de L'Echo qui vise à booster l'esprit d'entreprendre en Wallonie et à Bruxelles. L'Echo lance un programme pour aider les entreprises à croissance rapide à devenir leader dans leur domaine.

Mais, Yaka! ne s'arrête pas à ce type d'entreprises. Au contraire, L'Echo invite toute la communauté business francophone à oser voir grand. Cela se fera au travers d'une large gamme de contenus et d'événements Yaka!: mode d'emploi de la croissance, infos et initiatives business inspirantes et utiles, podcasts, newsletter, sessions de peer-to-peer learning, etc.