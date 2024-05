Faut-il augmenter le salaire minimum?

PS et PTB sont en pointe pour augmenter le salaire minimum. Ecolo et Défi ont aussi des propositions en la matière. MR et Les Engagés privilégient d’autres actions.



Le salaire minimum est de 2.070 euros bruts par mois (chiffre d’avril 2024), soit plus de 12,5 euros de l’heure. Deux partis se distinguent pour relever considérablement ce chiffre, en allant bien au-delà de l’indexation: PS et PTB veulent le porter à 2.800 euros bruts, équivalent à 17 euros brut de l’heure. Notons une petite nuance sémantique entre les deux: le PS précise vouloir “tendre vers” 2.800 euros alors que le PTB estime que le salaire minimum “doit augmenter” à ce niveau. Ajoutons que le PS propose de créer pour les indépendants l’équivalent du salaire minimum qui existe pour les salariés en imposant une rémunération horaire minimale. Les socialistes insistent aussi pour supprimer la dégressivité du salaire minimum pour les jeunes de moins de 18 ans.

Ecolo veut aussi continuer à augmenter le salaire minimum. “Nous lierons son évolution à l’évolution du coût de la vie. Conformément à la directive européenne, le salaire minimum doit être établi selon une procédure claire, et fixé à 60% du salaire médian.” En Belgique, le salaire médian pour un temps plein s’élevait à 3.507 euros par mois en 2021, dernière statistique disponible en la matière. Pour sa part, DéFI veut fixer le salaire minimum à 1.800 euros nets.

MR et Les Engagés ne se prononcent pas en faveur d’une augmentation du salaire minimum. Ces deux partis, comme d’autres formations du reste, font des propositions plus globales pour améliorer les bas et moyens salaires.