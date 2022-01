Abbott met fin à la fringale

La société Abbott vient d'être récompensée au CES de Las Vegas. Son capteur permet au sportif qui le porte de connaitre en temps réel son taux de glucose. Et donc d'adapter son effort. Plusieurs grands sportifs ont déjà testé l'innovation.

Oubliez la pluie, le froid ou même le redouté point de côté. La pire crainte de l'accro de la pédale et du fan de running porte un autre nom: la fringale. Ce moment où les forces s'évaporent et où le sportif en herbe pourrait avaler tout ce qu'il trouve de comestible sur son chemin. Si la baisse de glucose dans le sang est trop significative, la bonne vieille barre de céréale sera insuffisante. La seule solution tragique se résumera alors à arrêter le chrono et décevoir ses followers sur Strava.

Lire aussi Des chaussures de running à base de déchets carbone

Le pire cauchemar des spécialistes de la transpiration pourrait néanmoins devenir un mauvais souvenir. Cette semaine, la société Abbott s'est fait remarquer au CES, le célèbre salon tech de Las Vegas. L'entreprise y a reçu l'un des prix de l'innovation pour sa dernière trouvaille, un biocapteur du taux de glucose. Nommé Libre Sense, la technologie est un 'patch' à coller à l'arrière du bras et dont la taille est proche d'une pièce de deux euros. Toutes les minutes, le capteur enregistre la glycémie de son utilisateur. À l'inverse des appareils de mesure classique, le capteur n'obtient pas les fameuses données via le sang. Il les récolte via le liquide interstitiel, situé entre les cellules de la peau. Une différence de taille puisqu'elle permet d'éviter le prélèvement sanguin et donc se contenter d'une aiguille souple de seulement quelques millimètres et dont l'application est, paraît-il, complètement indolore.

"Le suivi et la compréhension du taux de glucose permettent aux athlètes de savoir quand se réapprovisionner pendant l'entraînement ou en compétition pour des performances optimales." Abbott

Une fois le capteur installé, un simple passage du smartphone de l'utilisateur devant l'innovation permet d'obtenir son niveau de sucre et surtout son évolution. La donnée vaut de l'or, la glycémie influençant directement les capacités physiques humaines. "Le suivi et la compréhension du taux de glucose permettent aux athlètes de s'alimenter de manière appropriée afin d’éviter la fatigue due à un faible taux de glucose et de savoir quand se réapprovisionner pendant l'entraînement ou en compétition pour des performances optimales", explique l'entreprise sur son site.

Athlètes intéressés

Gadget appréciable pour les sportifs suréquipés, la technologie a déjà convaincu quelques pointures du haut niveau. Le capteur, lancé en partenariat avec la marque américaine Supersapiens, est déjà visible sur quelques célèbres bras. L'entreprise a ainsi déjà signé des contrats dans le monde du cyclisme avec les équipes Grenadiers et Jumbo Visma. L'équipe de Primoz Roglic et Wout Van Aert a notamment testé la technologie plusieurs semaines avant le tour de France 2020.

"J'ai déjà commencé à voir à quelle vitesse de petits ajustements peuvent faire une grande différence." Elius Kipchoge Marathonien détenteur du record du monde

Outre le cyclisme, la technologie intéresse aussi dans le monde de la course à pied et celui de la natation. Supersapiens explique également travailler avec le triathlète norvégien double médaillé d'or Kristian Blummenfelt , le champion du monde d'Iron Man Jan Frodeno ou encore le roi du marathon Eliud Kipchoge. Le célèbre athlète, qui multiplie les partenariats pour passer officiellement sous la barre mythique des deux heures en marathon, explique avoir adapté son programme d'entraînement suite aux données glanées sur sa glycémie. "J'apprends comment mon niveau de glucose est lié à mes performances de course et j'ai déjà commencé à voir à quelle vitesse de petits ajustements peuvent faire une grande différence", expliquait-il en mai dernier, lors de l'officialisation du partenariat avec Abbott.

D'autres innovations à venir

Active dans le domaine de la santé, la société se lance sur un terrain qu'elle connaît assez bien. Son capteur s'appuie sur la technologie de son Freestyle Libre, une technologie comparable conçue à l'origine pour les personnes diabétiques. À long terme, ce nouveau marché ne devrait pas être le seul pour la société. "Notre technologie de détection a le potentiel d'aller au-delà du glucose et d’être un outil pour voir ce qu’il se passe dans le corps humain et pouvant fournir des informations utiles pour d'autres pathologies, traitements, et, à terme, améliorer la santé", assure dans un communiqué Jared Watkin, Vice-Président Senior Diabète chez Abbott.

En vente actuellement uniquement via la société Supersapiens, la technologie devrait néanmoins rester un accessoire destiné aux plus mordus du sport. Le pack proposant deux capteurs est vendu 150 euros. Le capteur est à usage unique, mais peut rester appliqué durant 14 jours.