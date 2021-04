Comment les émissions industrielles de CO2 sont recyclées en matériaux

Pionnier

Le consortium réuni dans Carbon4Pur" veut aller encore plus loin . L'objectif est de capter les gaz issus de la production d'acier (les gaz des hauts-fourneaux) pour les purifier , puis les transformer en polyols. Non seulement le dioxyde de carbone, mais aussi le monoxyde de carbone (CO) . "On a choisi la sidérurgie pour commencer parce que ce secteur est un gros émetteur de CO2 et que même s'il a réduit ces dernières années ses volumes de gaz, il devra toujours en émettre dans la production d'acier", explique Liv Adler, la coordinatrice du projet Carbon4Pur.

Seul hic, ils n'ont pas encore eu le loisir de tester in situ la récupération et la réutilisation des CO2 et CO de sidérurgie. Pour l'instant, l'Université de Gand a fait la preuve en laboratoire qu'on peut purifier ces gaz et Recticel ainsi que le producteur grec Megara Resins ont déjà fabriqué des mousses rigides pour panneaux isolants et des polyuréthanes pour revêtements sur base de ces polyols, mais il reste à effectuer le test grandeur nature. En reliant une usine sidérurgique (ArcelorMittal figure parmi les partenaires) et une fabrique de polyols. Liv Adler estime qu'il faudra encore 6 ans d'efforts.