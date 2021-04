Des bactéries engagées pour réduire les émissions des aciéries

Troisième réutilisation

Ces bactéries feront alors le gros du travail: elles transformeront par fermentation le carbone et l'hydrogène en éthanol ou alcool éthylique. Le processus sera complété, au sortir des bioréacteurs, par une phase de distillation, pour séparer l'éthanol et l'eau. Pour parfaire la circularité du système, ArcelorMittal flanquera l'unité d'une installation de traitement des eaux. Objectifs: réutiliser l'eau, récupérer les nutriments et, last but not least, récupérer aussi le biogaz issu de la fermentation pour produire de l'énergie.